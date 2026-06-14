2日前の主将交代というアクシデントを乗り越え、北中米ワールドカップ初戦へ向けた結束を強めた。日本代表は明日14日のグループリーグ初戦・オランダ戦を前に、13日に前日練習を行った。昨夜にはDF板倉滉(アヤックス)主導で選手ミーティングを実施。前キャプテンMF遠藤航(リバプール)の負傷離脱を受けて新主将に就任した板倉は、「最終的にチームが同じ方向を向いて1戦目を迎える。そこに持ってくるのが自分の役割」と語り、チー