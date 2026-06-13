アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズのメインPVとメインビジュアルの第2弾が公開。新キャストに内田雄馬、松岡禎丞、松岡美里が決定した。＞＞＞PV場面カットや新キャラ＆キャストをチェック！（写真18点）魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスター