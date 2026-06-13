FIFAワールドカップ2026・グループB第1節が現地時間12日に行われ、カナダ代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表とのゲームを1−1のドローで終えた。同試合は、カナダ代表にとってFIFAワールドカップでの7試合目だったが、初の勝ち点を獲得した。北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026の大会2日目に行われた一戦は21分、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表がセットプレーで先制ゴールを