2014年ブラジルW杯の練習中に目撃した衝撃シーン「史上最強」と謳われ、大きな期待を背負って臨んだ2014年ブラジルW杯で、日本代表は1勝も挙げられずにグループリーグ敗退という屈辱を味わった。「FOOTBALL ZONE」で今回の北中米ワールドカップ（W杯）の特別解説を務める大久保嘉人氏。そのメンバーの一員として、サプライズ選出でチームに合流したものの、チーム内で衝撃の光景を目の当たりにする。W杯直前の“内紛”と愕然とし