[6.13 北中米W杯グループリーグ第1節](トロント)※04:00開始<出場メンバー>[カナダ]先発GK 16 マキシム クレポーDF 2 アリスター・ジョンストンDF 4 リュク・ド・フジュロルDF 13 デレク・コーネリアスDF 22 リッチー ラリアMF 7 ステファン・エウスタキオMF 8 イスマエル・コネMF 11 リアム ミラーMF 17 テイジョン・ブキャナンFW 10 ジョナサン・デイビッドFW 12 タニ・オルワセイ控えGK 1 デイン セントクレアGK 18 オー