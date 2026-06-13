カナダvsボスニア・ヘルツェゴビナ スタメン発表
[6.13 北中米W杯グループリーグ第1節](トロント)
※04:00開始
<出場メンバー>
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 22 リッチー ラリア
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 8 イスマエル・コネ
MF 11 リアム ミラー
MF 17 テイジョン・ブキャナン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
FW 12 タニ・オルワセイ
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 3 アルフィー ジョーンズ
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 20 アリ アフメド
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
MF 25 ネイサン サリバ
FW 9 サイル・ラリン
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
[ボスニア・ヘルツェゴビナ]
先発
GK 1 ニコラ・バシリ
DF 4 タリク・ムハレモビッチ
DF 5 セアド・コラシナツ
DF 7 アマル・デディッチ
DF 18 二コラ カティッチ
MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ
MF 13 イヴァン バシッチ
MF 15 アマル メミッチ
MF 20 エスミル バイラクタレヴィッチ
FW 10 エルメディン・デミロビッチ
FW 25 ヨヴォ ルキッチ
控え
GK 12 ムラデン ユルカス
GK 22 マルティン ズロミスリッチ
DF 2 ニハド ムヤキッチ
DF 3 デニス ハジカドゥニッチ
DF 21 スティエパン ラデリッチ
DF 24 A. Malić
MF 8 アルミン・ギゴビッチ
MF 14 イバン・シュニッチ
MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ
MF 17 ジェニス ブルニッチ
MF 26 エルミン マフミッチ
FW 9 サメド バジュダル
FW 11 エディン・ジェコ
FW 19 ケリム アライベゴヴィッチ
FW 23 ハリス・タバコビッチ
監督
セルゲイ バルバレズ
※04:00開始
<出場メンバー>
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 22 リッチー ラリア
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 8 イスマエル・コネ
MF 11 リアム ミラー
MF 17 テイジョン・ブキャナン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 3 アルフィー ジョーンズ
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 20 アリ アフメド
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
MF 25 ネイサン サリバ
FW 9 サイル・ラリン
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
[ボスニア・ヘルツェゴビナ]
先発
GK 1 ニコラ・バシリ
DF 4 タリク・ムハレモビッチ
DF 5 セアド・コラシナツ
DF 7 アマル・デディッチ
DF 18 二コラ カティッチ
MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ
MF 13 イヴァン バシッチ
MF 15 アマル メミッチ
MF 20 エスミル バイラクタレヴィッチ
FW 10 エルメディン・デミロビッチ
FW 25 ヨヴォ ルキッチ
控え
GK 12 ムラデン ユルカス
GK 22 マルティン ズロミスリッチ
DF 2 ニハド ムヤキッチ
DF 3 デニス ハジカドゥニッチ
DF 21 スティエパン ラデリッチ
DF 24 A. Malić
MF 8 アルミン・ギゴビッチ
MF 14 イバン・シュニッチ
MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ
MF 17 ジェニス ブルニッチ
MF 26 エルミン マフミッチ
FW 9 サメド バジュダル
FW 11 エディン・ジェコ
FW 19 ケリム アライベゴヴィッチ
FW 23 ハリス・タバコビッチ
監督
セルゲイ バルバレズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります