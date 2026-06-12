SBI証券は6月12日、2026年5月末時点の投資信託預り残高が30兆円を突破したと発表した。新NISA開始を契機とした資産形成ニーズの高まりを背景に、2025年7月の20兆円突破から約10カ月で新たな節目を迎えた。同社によると、投資信託預り残高の拡大は、NISAを活用した長期・積立・分散投資への関心の高まりに加え、商品ラインナップの拡充や積立投資を継続しやすいサービス基盤の整備、さらに資産形成後の取り崩しニーズへの対応などが