沖縄発のアロハシャツブランド「PAIKAJI(パイカジ)」から生まれたコーヒーブランド「PAIKAJI COFFEE」は、新商品として、瓶入りストレートアイスコーヒー「PAIKAJI COFFEE ブラックコーヒー」を6月中旬より販売開始予定だ。PAIKAJI COFFEEは、沖縄の空気感や旅先で感じる高揚感、余韻をスペシャルティコーヒーで表現するブランド。今回発売する「PAIKAJI COFFEE ブラックコーヒー」は、ブラックのまま楽しむのはもちろん、氷をたっ