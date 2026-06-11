6月1日(月)、小田急小田原線 本厚木駅から徒歩30秒、TRUNK本厚木の最上階の「海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオヒロ 本厚木店」が、テラス席を活用したビアガーデンを期間限定で開始した。席数は最大66名(立食80名)。貸切可(店内最低33名〜、テラス最低17名〜)で、雨天対応席あり・半個室席あり。支払方法は現金、クレジットカード、交通系、PayPayとなっている。天空ビアガーデンのオススメPOINT「海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオ