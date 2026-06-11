【神奈川県厚木市】「海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオヒロ 本厚木店」で眺望抜群のビアガーデン開始！



6月1日(月)、小田急小田原線 本厚木駅から徒歩30秒、TRUNK本厚木の最上階の「海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオヒロ 本厚木店」が、テラス席を活用したビアガーデンを期間限定で開始した。

席数は最大66名(立食80名)。貸切可(店内最低33名〜、テラス最低17名〜)で、雨天対応席あり・半個室席あり。支払方法は現金、クレジットカード、交通系、PayPayとなっている。

天空ビアガーデンのオススメPOINT



「海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオヒロ 本厚木店」は、本厚木駅徒歩30秒で新築ビルTRUNK本厚木の最上階という抜群の立地。

毎日12:00〜23:00に営業しているため、ランチでもディナーでも利用可能。肉盛り合わせがついた豪華なBBQコースを楽しめる。



クラフトビールやスパークリングワイン、銘柄日本酒なども飲み放題＆肉＆海鮮盛り合わせもついたプレミアムBBQコースも用意。日々市場から仕入れる新鮮な海鮮や牡蠣料理を楽しめる。



クラフトビール、ナチュラルワインやスパークリングワイン、銘柄日本酒なども飲み放題。豊富なドリンクや飲み放題付きコースで大満足できる。



団体での貸切も可能で、テーブル席だけでなく落ち着いた大人数用ソファ席も完備。あつぎ鮎まつりでは、花火が見える特等席となる。

抜群のロケーションと南国風モダンなおしゃれな雰囲気



同店では、ハイテーブル席と大人数用のゆったりソファ席を用意。昼は大山が見渡せる開放的な空間が魅力だ。

夜は本厚木の夜景を一望できるネオン輝くムーディーな空間へ。宴会はもちろん、デートや記念日などでの利用にもピッタリだ。



2024年12月にオープンした新しい店舗のため、内装も美麗。店内は鏡張り＆ライトアップされ、テラスは南国風モダンなおしゃれな雰囲気となっている。

飲み放題付きコースをはじめとしたメニューの詳細

[caption id="attachment_1632904" align="aligncenter" width="600"] プレミアムBBQコース 6,900円(税込)[/caption]

同店では、日々市場から仕入れる新鮮な海鮮や牡蠣料理をメインにさまざまな創作料理を用意。お酒だけでなく料理も楽しめるビアガーデンとなっている。

また、飲み放題付きのコースを複数用意。クラフトビールやナチュラルワイン、スパークリングワインなども飲み放題になるプレミアム飲み放題付きのプレミアムBBQコースは大人気だ。

例えば、3h飲み放題＆肉盛り合わせ含め料理6品付きの「ベーシックBBQコース」は4,900円(税込)、3hグレードアップ飲み放題＆肉と海鮮盛り合わせ含む料理7品付きの「プレミアムBBQコース」は6,900円(税込)。

その他、「フード＆ドリンク」210円(税込)〜、「生ビール付き飲み放題2時間」1,300円(税込)〜となっている。

「海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオヒロ 本厚木店」で、夏を楽しもう。

■海鮮ビストロ＆ビアガーデン ウオヒロ 本厚木店

住所：神奈川県厚木市中町2-1-18 TRUNK本厚木 12階C

営業時間：12:00〜23:00

公式サイト：https://beergarden-uohiro.jp

Instagram：https://www.instagram.com/uohiro_hon_atsugi

(佐藤 ひより)