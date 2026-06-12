【憧れの逸品名鑑】物欲という名の山々の、遙かなる高みを目指す目利きらが、「いつか…」はと入手を心に誓う逸品たち。その中からジャンル・用途は多種多様、“憧れ”の冠を戴くに相応しいアイテムたちを厳選。この素晴らしき出会いが“モノの頂”へと貴方をいざなう。＊＊＊【FASHION】その身に纏う逸品が、男の矜持と生き様を物語る流行は消費されるが本物は時代を超えて輝き続ける。名優たちが身につけた名作、職人た