身に纏うたびに愛着が深まるファッションの銘品8選【憧れの逸品名鑑】

【憧れの逸品名鑑】

物欲という名の山々の、遙かなる高みを目指す目利きらが、「いつか…」はと入手を心に誓う逸品たち。その中からジャンル・用途は多種多様、“憧れ”の冠を戴くに相応しいアイテムたちを厳選。この素晴らしき出会いが“モノの頂”へと貴方をいざなう。

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【FASHION】

その身に纏う逸品が、男の矜持と生き様を物語る

流行は消費されるが本物は時代を超えて輝き続ける。名優たちが身につけた名作、職人たちが時間を費やして作り上げたハンドメイド、使う込むほどに持ち主の歴史を刻み・育つ生地。身に纏うたびに深まる愛着こそ、逸品の証。

1. 月光に照らされた白樺の情景を宿し、静寂の中で時を刻む

Grand Seiko

「SLGW007」（134万2000円）

手巻式腕時計における感性的価値を徹底的に追求して生まれたモデルです。時計に命を吹き込むりゅうずの巻き心地や、巻き上げ時の音にこだわり抜いて開発いたしました（セイコーウオッチ 広報担当者）

機械式時計工房「グランドセイコースタジオ 雫石」は岩手の静謐な森に囲まれて建つ。本作は、同工房と同じ岩手県にある、平庭高原の月あかりに照らされた白樺の情景をダイヤルに宿した手巻メカニカルウオッチ。毎秒10振動という極めて高い精度と、最大80時間もの長い持続時間を実現する「キャリバー 9SA4」を搭載。

▲不規則に連なる樹皮の美しい情景を精緻な型打模様で表現したダイヤル。わずかに褪せた配色が詩情を際立たせる

2. USミリタリーの機能美と、精巧なる日本のものづくりの結晶

PORTER

「PORTER FLYING ACE BACKPACK」（13万2000円）

大容量のメイン収納部に加え、大きなポーチが付いたようなデザインの前ポケットにもたくさんの荷物を収納できます。すぐに取り出したい荷物の出し入れに便利です（𠮷田カバン 広報担当者）

「FLYING ACE」は1950年代初頭に製造された米軍フライングスーツから着想を得た、ミリタリーギアの機能美が光るシリーズ。過酷な環境にも適応する耐久性と摩擦に優れた独自生地を用いている。大容量のメイン収納と随所に配されたポケットも便利。日本のバッグメイドの底力を体感できる一作だ。

▲ショルダーストラップは独自の仕様で縫製。ワンアクションで滑らかな調節が可能な、特許取得のシステムを導入している

▲メイン収納はサイドからもアクセス可能。ミリタリーバッグのラジオポケットをモチーフにしたポケットも配備

3. その姿はまさに芸術品。6カ月を経て完成するパナマの冠

Borsalino

「パナマ モンテクリスティ エクストラファイン」（37万4000円）

一般的なパナマハットと比べて、編み目の細かさと繊維のしなやかさは、見て触って違いが一瞬でわかり、「高額なのも納得」との声をお客様からもよくいただいております（ボルサリーノ セールス 平田敬介さん）

世界中の紳士が憧れるボルサリーノ。その代名詞ともいえるのがパナマハットだ。中でも本作は、エクアドルの職人が天然草木（トキヤ草）を約6カ月をかけて手編みで仕上げる、モンテクリスティの中でも最上位のアイテム。

▲自然体を大切にしており、本体素材に処理は一切施されていない。使うことで無二のエイジングが加わる。リボンにはブランドロゴ入り

4. 手仕事の温もりが息づく、大人のリゾートサンダル

ISLAND SLIPPER

「PT203 HAEDWAYS」（4万1800円）

アイランドスリッパのポップアップイベントでは、以前からヘッドウェイズさんにその場でスタッズを打ってもらっていましたが、毎年好評で、遂に商品化にいたしました！（アイランドスリッパ PR 三浦由貴さん）

メイドインハワイを守り続けるリゾートサンダルの雄。80周年記念の特別モデルとして発売される本作は、スタッズワークで知られるヘッドウェイズとのコラボレーション。柔らかな質感のスエードとハードなスタッズが調和し、大人の休日にふさわしい色気を演出。

▲スタッズは1点ずつ手作業で打ち込まれる。個体ごとにわずかな差があり、工業製品にはない温もりを感じさせる

▲上質なレザーに打ち込まれたスタッズが、足元に程よいエッジを効かせる。カジュアルながらも品格を損なわない絶妙なバランス

5. 銀幕の英雄が選んだ、無骨と品格が共存する名作ブーツ

ALDEN

「405 INDY BOOT」（17万4900円）

映画『インディ・ジョーンズ』でジョーンズ博士が愛用したことで知られていますが、実は、ハリソン・フォードは自らこのブーツを選んで着用したというストーリーがあります（オールデン プレス 吉川雅也さん）

銀幕スターによって名声を得たオールデンを代表するブーツ。オールデンの盟友とも言えるホーウィン社が手掛けるレガシーレザーは、クロームとタンニンのコンビネーションなめしで仕上げられた万能素材で、雨や汚れに強い。

▲木型はトゥルーバランスラスト。つま先のボリュームと低めの甲が特徴で、多くの人の足に馴染む絶妙なフィット感がある

▲コルクチップを混ぜたネオコルクソールは、軽量性・耐久性・グリップ性に優れ、あらゆる場面で足元を支える

6. 伝統と現代の機能が交差。英国が誇る不朽のレインコート

MACKINTOSH

「HUMBIE」（15万9500円）

ウールライナー付きで3シーズンご使用いただけます。レインテック素材は生地の間に防水フィルムを挟みこんでおり、雨を弾きながら中の湿気を逃がしてくれて機能的です（八木通商 PRマネージャー 大畑広志さん）

ブランドを象徴するゴム引き素材の雰囲気はそのまま、透湿防水性を高めた機能素材「レインテック」を採用したベストセラー。裾に向かって優雅に広がるAラインが美しく、憂鬱な雨の日でも、街並みを彩る完璧なファッションピースとして活躍する。

▲ワイドなシルエットで膝上のショート丈。首には着脱可能なチンストラップが付き、襟を立てたスタイルも楽しめる

7. ヴィンテージアイウェアから薫るのは、伝説的名優の知性・風格

OLIVER PEOPLES

「グレゴリーペック」（6万60円）

映画のファンであってもなくても、ブランドのアイコンとしてファンの多いモデルです。クラシカルな佇まいが魅力的で、ブリッジデザインはスタイルのアクセントになります（ルックスオティカジャパン PR 担当 松井英里さん）

映画『アラバマ物語』でグレゴリー・ペックが着用したフレームに惚れ込み、ペック財団の承認を得て誕生した本作。職人の手作業によって1本ずつ仕上げられたフレームは、独自のパターンと深みのある色合いを持つ。

▲映画の舞台となった1930年代のスタイルを想起させる丸みを帯びたフォルムと、独特のブリッジデザイン

8. 時とともに自分色へと染め上げることこそ、大人の男の至悦

GANZO

「CORDOVAN R.C. ラウンドファスナー キーケース」（4万7300円）

スマートキーを収納し、必要なものをひとつにまとめて身軽に外出できます。使い込むほどに艶が増し、自分だけの表情に育っていくのも、コードバン素材ならではの楽しみですね（AJIOKA. プレス担当者）

イタリア・ロカド社が手掛けるコードバンを使用。透明感のある色合いと深みが、国産の丁寧な縫製と合わさり格別の質感を生み出す。180度フラットに開く構造で使い勝手も抜群。毎日触れることで艶を増していく一生モノ。

▲側面に施されたブランドロゴがアクセント。片面にはカードを収納できるポケットも備えられていて便利

>> 特集【憧れの逸品名鑑】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号68-70ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／ NOHOHON-PRODUCTION＞

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