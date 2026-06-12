【HG 1/144 アイザック／ガザＣ／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット】 12月 発売予定 価格：6,490円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて｢HGUC アイザック（ユニコーンカラーVer.）｣、｢HGUC ガザＣ（ユニコーンカラーVer.）｣、｢HGUC ギラ・ドーガ（ユニコーンカラーVer.）｣をセットで販売する。価格は6,490円。