ガンプラ「ＨＧ 1/144 アイザック／ガザＣ／ギラ・ドーガ」、3体セットで12月発売
【HG 1/144 アイザック／ガザＣ／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット】 12月 発売予定 価格：6,490円
BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて｢HGUC アイザック（ユニコーンカラーVer.）｣、｢HGUC ガザＣ（ユニコーンカラーVer.）｣、｢HGUC ギラ・ドーガ（ユニコーンカラーVer.）｣をセットで販売する。価格は6,490円。
3体は劇中登場イメージのカラーを成形色で追及。"袖付き"ならではの特徴的なエングレービングを新規造形で完全再現。仕上がりを整えるマーキングシール（ホイルシール）が付属する。
｢HGUC アイザック（ユニコーンカラーVer.）｣は、腕部とシールド表面パーツを新規造形で再現。アクションベース２（別売）に対応する股間パーツに変更。｢HGUC ガザＣ（ユニコーンカラーVer.）｣と｢HGUC ギラ・ドーガ（ユニコーンカラーVer.）｣は腕部と胸部を新規造形で再現。
・受注ページ【アイザック】 【ガザＣ】 【ギラ・ドーガ】
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