女優の池上季実子(67)が11日までに、自身のXを更新。8日放送のBSフジ「クイズ！脳ベルSHOW」出演時に、以前よりふっくらしたフェイスラインに加え、前歯が欠けた姿が話題になっている件について言及した。そのやりとりに「神対応」「さすがお嬢様」の声があがっている。



【写真】美しい年を重ねた池上季実子だったが...コロナの後遺症でまさかの

約4年半ぶりに同番組に出演した池上はフェイスラインがふっくらとし、前歯が欠けており、視聴者から「前歯、ない」「歯どしたん」「別の人かと思った」といった声が上がっていた。池上はそんな声に「顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…(涙) 治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！」と説明した。



さらに「そして、歯！本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…」と、急なトラブルだったため、応急処置さえ間に合わなかったことを明かした。



さらに「どうする事も出来なくて…見つかっちゃった 驚かせてごめんなさい。私から皆さんにドッキリです(笑) 失礼しました」と鷹揚に対応。SNSも「惚れる」「これが菩薩の域に達した者のみが得られる微笑み」と言う声が上がっていた。」



池上は1959年生まれ、米ニューヨーク出身。京都育ち。祖父は人間国宝でもあった歌舞伎俳優の八代目坂東三津五郎。従兄の坂東八十助(後の十代目三津五郎)のすすめで女優に。74年、NHK「まぼろしのペンフレンド」でデビュー。同年東京12チャンネル(現テレビ東京)「純愛山河 愛と誠」のヒロインで知名度がアップ。その後、NHK大河ドラマ「草燃える」、映画「陽暉楼」「華の乱」などで憂いと情念を感じさせる演技を披露。代表作に「男女7人夏物語」などがある。



（よろず～ニュース編集部）