今日6月12日(金)は、北海道から関東や東海、近畿、中国で晴れ間が出ますが、急な雷雨に注意が必要です。四国と九州はおおむね晴れるでしょう。沖縄は梅雨空で、先島諸島では大雨にご注意ください。大気の状態不安定今日12日(金)は上空に強い寒気が流れ込み、北海道から中国地方にかけて大気の状態が非常に不安定です。朝は晴れていても、昼前後から急に真っ黒な雲が広がりやすく、短時間に強い雨が降るおそれがあります。外出の際