トラベル向けのバッグ選びって、いつも以上に慎重になりませんか？ 防犯対策はもちろんのこと容量や重さ、旅先での親和性などいろいろな要素が絡んでくるもの。旅行の旅に新調したり、違和感があるまま使っていたり…。「早くしっくりきたものを手に入れたい！」と思いつつバッグ迷子に陥っているなら、THULEより10月発売の新作「Thule EnRoute Luggage Collection」から選んでみるのが手かもしれません。「Thule EnRoute Luggage