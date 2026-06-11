思わず、旅に出かけたくなる。THULEのベストセラーバッグシリーズから軽くて小洒落たアイテムが登場

トラベル向けのバッグ選びって、いつも以上に慎重になりませんか？ 防犯対策はもちろんのこと容量や重さ、旅先での親和性などいろいろな要素が絡んでくるもの。旅行の旅に新調したり、違和感があるまま使っていたり…。「早くしっくりきたものを手に入れたい！」と思いつつバッグ迷子に陥っているなら、THULEより10月発売の新作「Thule EnRoute Luggage Collection」から選んでみるのが手かもしれません。

「Thule EnRoute Luggage Collection」は同ブランドのベストセラーバッグ「Thule EnRoute」を拡張した初のトラベルバッグコレクション。「Thule EnRoute」自体はアウトドアに着想を得つつ、スポーツからファッション、仕事から週末の外出までスッと繋ぐ万能感が魅力のシリーズとなっています。

今秋に仲間入りするのはスーツケース、ダッフルバッグ、トイレタリーバッグなど全6アイテム。今まではバックパックがメインでしたが、今後はトータルで旅系アイテムが揃うことに。いずれも従来のトラベルギアに比べ、よりカジュアルに使えるのが特徴です。

▲「Thule EnRoute 2 Wheel Carry On」

より軽くなったことも見逃せません。通常のラゲッジに比べ約25%も軽量化。例えば、旅の悩みの種のひとつである機内持ち込みでのサイズや重量超過も、本体自体が軽いのなら“ついうっかり”を未然に防げるはず。さらに耐久性も併せ持つサステナビリティ素材を採用し、ユーザーだけでなく環境にもやさしいんです。ちなみに、同シリーズは次世代のアクティブトラベラーがターゲット。日常使いで使え、さらに旅先でも重宝する、そんなシームレスに使えるアイテム作りを重要視しています。

▲「Thule EnRoute 90L Rolling Duffle」

ラインアップは、「Thule EnRoute 2 Wheel Carry On」（5万4450円）、「Thule EnRoute 90L Rolling Duffle」（6万5450円）、「Thule EnRoute 2 Wheel Widebody Carry On」（58850円）。

▲「Thule EnRoute Travel Kit」

そして「Thule EnRoute 40／60L Duffle」（2万1780円／23980円）、「Thule EnRoute Travel Kit」（7700円）です。

「Thule EnRoute 90L Rolling Duffle」にはミニマルに保管できて、使うときは大きく！ の要望に応えたケースの底が折りたためる仕様です。ガバッと大きくトップが開き、荷物の出し入れもスムーズ。手持ちに加え、背負えもするのでシーンによって使い分けられるはず。ワンサイズ小さく車輪ナシの40Lも同様です。

また、ホイール付きラゲッジ3種には着脱式のトートが付属。ランニングシューズケースやランドリーバッグほか現地でのサブバッグとして使え、より旅のちょっとしたシーンが快適になります。荷物が多い場合はさらにワイドボディタイプを選ぶのがおすすめ。

加えて、細々したアイテムが一目瞭然な大容量タイプの「Thule EnRoute Travel Kit」も。こちらも大きく口が開くうえ、ポケットも複数用意。メッシュ仕様など開けずとも中身の判別ができるなど使い勝手が計算尽くされています。

整理整頓＆スーツケースやバッグの中がスッキリまとまる「Thule EnRoute Luggage Collection」。使い始めたら、もう手放せないかも!? 発売日が楽しみですね。

>> THULE

＜文／GoodsPress Web＞

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