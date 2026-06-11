東京・葛飾区の路上で、およそ2キロの金塊を奪ったとして、少年2人が逮捕された事件で、新たに23歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、植竹和弘容疑者はことし4月、葛飾区の路上で仲間と共謀して、金の取引に訪れた男性4人に殴る蹴るの暴行を加え、ケガをさせ、金塊を奪った疑いがもたれています。この事件では、19歳の少年2人がすでに逮捕されていて、植竹容疑者は少年とともに実行役として犯行に及んだとみられています