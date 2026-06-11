【THE合体 ダンデヴァイン】 【MODEROID ダンデヴァイン】 予約開始：6月12日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ダンデヴァイン」とプラモデル「MODEROID ダンデヴァイン」をそれぞれ6月12日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、2026年10月より放送されるTVアニメ