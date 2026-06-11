「獣王武神ダンデヴァイン」より主役ロボ「ダンデヴァイン」のTHE合体とMODEROIDが6月12日12時より予約開始！
【THE合体 ダンデヴァイン】 【MODEROID ダンデヴァイン】 予約開始：6月12日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ダンデヴァイン」とプラモデル「MODEROID ダンデヴァイン」をそれぞれ6月12日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、2026年10月より放送されるTVアニメ「獣王武神ダンデヴァイン」より、主役ロボ「ダンデヴァイン」を、アクションフィギュアシリーズ「THE合体」とプラモデルシリーズ「MODEROID」でそれぞれ商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、シルエットでダンデヴァインの姿を少し確認することができる。
◥◣ #メカスマ さきどり情報！ ◢◤#合体神 シリーズ 第1弾- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) June 11, 2026
『#獣王武神ダンデヴァイン』
主役ロボ ダンデヴァインが#THE合体 #MODEROID
2つのブランドで
明日6/12、12時から予約開始！！#DANDIVINE #THE合体 #グッスマ pic.twitter.com/RyKBiUPKjA
(C)グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project