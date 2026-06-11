【THE合体 ダンデヴァイン】 【MODEROID ダンデヴァイン】 予約開始：6月12日12時 発売日・価格：未定

　グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ダンデヴァイン」とプラモデル「MODEROID ダンデヴァイン」をそれぞれ6月12日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、2026年10月より放送されるTVアニメ「獣王武神ダンデヴァイン」より、主役ロボ「ダンデヴァイン」を、アクションフィギュアシリーズ「THE合体」とプラモデルシリーズ「MODEROID」でそれぞれ商品化するもの。

　今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、シルエットでダンデヴァインの姿を少し確認することができる。

(C)グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project