ジェットスター航空は、ウエスタン・シドニー国際空港の10月25日の開港にあわせて、最初の旅客便を運航する。初便は、同日午前11時発のゴールドコースト行きJQ362便となる。また、メルボルンへ最大1日2往復、ゴールドコーストへ週4往復、ブリスベンへ週3往復の最大週21往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。カンタスグループでは、カンタス航空がメルボルンとブリスベンへ、2027年3月28日からそれぞれ週4往復を運航