ジェットスター航空は、ウエスタン・シドニー国際空港の10月25日の開港にあわせて、最初の旅客便を運航する。

初便は、同日午前11時発のゴールドコースト行きJQ362便となる。また、メルボルンへ最大1日2往復、ゴールドコーストへ週4往復、ブリスベンへ週3往復の最大週21往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。

カンタスグループでは、カンタス航空がメルボルンとブリスベンへ、2027年3月28日からそれぞれ週4往復を運航する。カンタスリンクが運航を担い、機材はエンブラエルE190型機を使用する。貨物便も7月27日から運航する。

ウエスタン・シドニー国際空港（ナンシー・バード・ウォルトン空港）の建設は2018年に開始。運営会社は政府傘下のウェスタン・シドニー・エアポート。シドニー国際空港（キングスフォード・スミス国際空港）と異なり、夜間の飛行制限は設けられておらず、現空港の混雑緩和につながることが期待されている。

カンタスグループでは、5年以内にジェットスター航空が最大10機、カンタス航空最大5機のナローボディ機を配備し、年間400万人の輸送を見込んでいる。