【聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.】 11月 発送予定 6月12日16時 予約受付開始予定 価格：19,800円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」を11月に発売する。価格は19,800円。6月12日16時から予約