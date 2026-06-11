【聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.】 11月 発送予定 6月12日16時 予約受付開始予定 価格：19,800円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」を11月に発売する。価格は19,800円。6月12日16時から予約受付を開始する。

本製品はアニメ「聖闘士星矢」アスガルド編に登場する「アルファ星ドゥベジークフリート」を再現したアクションフィギュア。素体をEX METAL素体に変更し、5種の表情パーツ、布マント、交換用髪の毛と手首パーツ左3種右4種、オブジェフレーム、「聖闘士星矢」40周年記念台座が付属する。

パッケージスリーブは姫野美智氏による描き下ろし。双頭のドラゴン「ファフニール」を象った紫色の聖衣は色合いが美しく、ディスプレイした際の見栄えもよさそうだ。

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(C)車田正美／集英社・東映アニメーション