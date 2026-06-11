YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が、「【元海上自衛隊幹部が解説】Ｆ－１５Ｅ撃墜と航空優勢」と題した動画を公開した。動画では、イラン上空で米軍のF-15E戦闘機が撃墜された事例を交え、現代における航空優勢の概念と、地対空ミサイルの脅威について解説している。 元海上自衛隊幹部であるオオカミ少佐はまず、航空優勢の定義を「敵から大きな妨害を受けることなく味方航空機の作戦を遂行