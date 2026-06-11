警察車両の赤色灯10日午後9時ごろ、相模原市緑区の住宅車庫の乗用車内で、この家に住む無職女性（50）と中学1年の男子生徒（12）、小学5年の男児（10）が死亡しているのが見つかった。車内には練炭が入った七輪があり、県警が経緯を調べている。県警によると、女性は子ども2人と夫の4人家族。帰宅した夫が3人を発見し、「妻と子どもが車の中で亡くなっている」と110番した。母子3人に目立った外傷や着衣の乱れはなく、住宅内も