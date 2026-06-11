日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった鈴木昭汰（ロッテ）が1位、前日1位だった椋木蓮（オリックス）が3位に後退した。セ・リーグ捕手部門では4位だった坂倉将吾（広島）が3位に、セ・リーグ外野手部門では増田珠（ヤクルト）が3位に浮上し、パ・リーグ遊撃手部門では前日2位だった友杉篤輝（ロッテ）