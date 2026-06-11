日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった鈴木昭汰（ロッテ）が1位、前日1位だった椋木蓮（オリックス）が3位に後退した。

セ・リーグ捕手部門では4位だった坂倉将吾（広島）が3位に、セ・リーグ外野手部門では増田珠（ヤクルト）が3位に浮上し、パ・リーグ遊撃手部門では前日2位だった友杉篤輝（ロッテ）が3位に、3位だった村林一輝（楽天）が2位に返り咲いた。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

141,255 山野太一（ヤクルト）

132,647 高橋遥人（阪神）

64,000 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

224,236 大勢（巨人）

135,423 星知弥（ヤクルト）

47,226 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

270,675 キハダ（ヤクルト）

115,770 岩崎優（阪神）

90,085 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

153,903 古賀優大（ヤクルト）

139,230 坂本誠志郎（阪神）

123,320 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

284,711 大山悠輔（阪神）

128,625 オスナ（ヤクルト）

103,046 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

228,809 中野拓夢（阪神）

133,366 牧秀悟（DeNA）

89,052 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

337,712 佐藤輝明（阪神）

133,504 武岡龍世（ヤクルト）

71,606 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

207,031 長岡秀樹（ヤクルト）

179,392 村松開人（中日）

118,843 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

367,840 森下翔太（阪神）

184,846 細川成也（中日）

180,252 増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

118,849 伊藤大海（日本ハム）

95,568 平良海馬（西武）

65,666 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

125,691 鈴木昭汰（ロッテ）

123,824 甲斐野央（西武）

123,182 椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

179,336 マチャド（オリックス）

128,434 横山陸人（ロッテ）

109,191 岩城颯空（西武）

＜捕手＞

181,797 田宮裕涼（日本ハム）

122,805 若月健矢（オリックス）

99,942 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

231,031 清宮幸太郎（日本ハム）

198,543 ネビン（西武）

125,042 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

172,900 太田椋（オリックス）

164,057 小川龍成（ロッテ）

134,542 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

278,313 栗原陵矢（ソフトバンク）

135,727 郡司裕也（日本ハム）

101,418 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

125,884 水野達稀（日本ハム）

122,113 村林一輝（楽天）

120,918 友杉篤輝（ロッテ）

＜外野手＞

283,268 万波中正（日本ハム）

224,325 西川史礁（ロッテ）

218,290 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

246,101 レイエス（日本ハム）

176,291 柳田悠岐（ソフトバンク）

99,159 ポランコ（ロッテ）