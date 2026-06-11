春の全国王者・桐生第一中…“出力”を出せる体を作るメニューとは野球において、体重は打撃や投球でパワーの源になる重要な要素だ。3月に行われた中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」で、桐生第一中（大会当時は「桐生大附属中」、4月に校名変更）が初優勝を収めた。齋藤健子郎監督は、食事管理を徹底し体重を増やしたことが、“出力”を出せる土台を作り、スケールの