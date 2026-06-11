看板女優の広末涼子（45）が去った穴は、すぐに埋まったようだ。戸田恵梨香や有村架純が所属する芸能事務所「フラーム」の勢いが止まらない。当代きっての“美女軍団”を率いる名物社長、井上義久氏の手腕はいったい何がすごいのか。＊＊＊【レア写真】あどけない表情を見せる“16歳”の広末涼子事務所のバックアップ戸田は、主役を張ったネットフリックスドラマ「地獄に堕ちるわよ」が絶好調だ。実在した占い師、細木数子の