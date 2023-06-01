2026年6月8日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」と「名探偵プリキュア」のコラボにプリキュアファンから不評が寄せられているとした記事が掲載された。記事は、「最近『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア』シリーズがコラボレーションを行い、それぞれの作品でコラボアニメが制作された。本来であれば、両作品のファンにとって歓喜すべき夢の共演となるはずだったが、結果はやや期待外れなものとなり、少なからぬ議