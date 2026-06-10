山形県西川町の月山に、７日に入山し行方が分からなくなっている男性について、警察などがきょうも午前中から捜索を行いました。 【写真を見る】見つかったのは男性の所有物か...月山で行方不明の東京都の男性(65)遭難から3日経過も発見には至らず「道に出た」と連絡後、音信不通に（山形・西川町） 男性の発見には至りませんでしたが、男性の所有物と見られるものが見つかったということです。 行方がわからなくなっている