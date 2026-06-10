3時のヒロイン・福田麻貴らが出演した空港ロケ企画に、一部視聴者から疑問の声があがっている。

「6月9日放送の『超調査チューズデイ』（フジテレビ系）です。この日は1日で日本全国の空港をいくつ回ることができ、空港内の“ご当地グルメ”をいくつ食べられるか検証するロケVTRが流れました。

参加したのは福田さん、オダウエダ・植田紫帆さん、ぱーてぃーちゃん・信子さんの3人でした」（芸能記者）

朝6時半、羽田空港にいた3人は、空港内の人気和食店で食事をしていたものの、ゆっくり味わう余裕もなく次の空港へ。画面には「保安検査場通過リミットまで10分」と表示されていた。

「一行はそこから北海道・新千歳空港へ。ここでもご当地グルメを食べていたのですが、またもやスタッフから『時間がない』と急かされ、『もうやばい！？』『マジ！？』と慌てて移動していました」（同前）

このあと中部国際空港セントレアへ。だがそのたびに保安検査場通過まで残り何分と表示される展開に。店内でビールを飲みながら盛り上がっている最中にも、スタッフから「リアルにあと3分しかないです」と声がかかっていた。

途中、芸人らは仕事の都合で入れ替わったものの、結果は羽田、新千歳、中部国際空港、そして最後の那覇空港の4空港で25品を平らげた。

だが、保安検査場の通過時間が常に表示され、ギリギリ行動を煽るような演出にXでは

《空港スタッフとか他の搭乗客にまで迷惑かかりそうだからやめたほうがいいんじゃないの？》

《『保安検査場締切まであと5分』みたいなところで粘らせるのはやめろや》

《番組だから許可とってるんだろうけど、一般人に向けて「保安検査場通過時刻ギリギリまで遊ぶ」を見せないほうがいい》

と、放送の影響を懸念する声も寄せられていた。

これについて芸能プロ関係者はこう語る。

「空港では保安検査場への余裕を持った到着が推奨されているため、ギリギリの行動を“笑い”として見せることへの違和感が広がりました。また、芸人らはゆったりと食事するのではなく“残り時間”を常に見せられ続けており、その構成に疑問を持った視聴者もいたようです」

ちなみに、先週2日放送回の個人視聴率は1.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。空港ロケだったが、番組は相変わらず低空飛行。打ち切りを心配する声も聞かれるなか、この乱気流を抜け出せるのか。