日本銀行は、植田和男総裁が入院したため来週の金融政策決定会合を欠席すると発表しました。日本銀行は先ほど、植田和男総裁は肝嚢胞感染症のため入院中だと公表しました。入院期間は2週間程度で、期間中はリモートワークで必要な業務にあたるということです。日銀は来週15日から2日間にわたり、当面の金融政策を決める会合を開きますが、植田総裁は欠席する見込みで、会合後の記者会見は内田眞一副総裁が代わりに対応するとしてい