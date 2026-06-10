魅力を引き立てるアクセサリーパッケージスバルは2026年6月4日に、クロスオーバーSUVである「レヴォーグ レイバック」の一部改良モデルを発表しました。この改良では、従来から評価の高い上質な乗り心地や快適性はそのままに、走行性能、安全性、そして利便性がさらに高められています。【画像】超いいじゃん！ これがスバル新型「“4WD”ステーションワゴン」です！ 画像を見る！（26枚）レヴォーグ レイバックは、スバルの