魅力を引き立てるアクセサリーパッケージ

スバルは2026年6月4日に、クロスオーバーSUVである「レヴォーグ レイバック」の一部改良モデルを発表しました。

この改良では、従来から評価の高い上質な乗り心地や快適性はそのままに、走行性能、安全性、そして利便性がさらに高められています。

【画像】超いいじゃん！ これがスバル新型「“4WD”ステーションワゴン」です！ 画像を見る！（26枚）

レヴォーグ レイバックは、スバルの主力ステーションワゴン「レヴォーグ」を基に開発され、2023年10月に市場へ投入されたモデルです。

「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」というレヴォーグが持つ特徴に、SUVならではの自在性や上質感を融合させて誕生しました。

近年高まるSUV人気の一方で、優れた走行性能と積載性を備えたステーションワゴンを求める声に応えるクルマとして、レヴォーグの高い基本性能を受け継ぎつつ、最低地上高を上げることで悪路走破性や使い勝手を向上させています。

スバルのSUVラインナップの中でも独自の存在感を放ち、街乗りからアウトドアまで、多彩なシーンで活躍するのが特徴です。

現行モデルのボディサイズは全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mmで、パワートレインには水平対向4気筒1.8リッターDOHC直噴ターボ“DIT”エンジンを搭載。トランスミッションはリニアトロニック（CVT）を組み合わせ、駆動方式は全車AWDを採用し、スバルらしい安定した走りと快適な乗り心地を提供します。

また、先進運転支援システム「アイサイト」をはじめとする充実した安全装備や、質感の高い内装、優れた静粛性も備え、上級ワゴンSUVとしての地位を確立しています。

今回発表された一部改良モデルでは、走行性能の面でSI-DRIVEにおける全てのモードで加速の応答性が改善されました。

特にSモードには、ドライバーのアクセルワークに瞬時に応じて走行特性を変化させる新しい制御が導入されています。

これにより、コーナーの立ち上がりなどでは従来以上にリニアな加速感が得られる一方、穏やかなアクセル操作の際にはIモード相当の特性に切り替わり、状況に応じた滑らかな走行を実現します。

安全装備としては、スマートリアビューミラーが全グレードで標準装備となりました。これにより、夜間や荷室に多くの荷物を積んでいる状況でも、クリアな後方視界を確保できます。

利便性の向上策として、コネクティッドサービス「MySubaru Connect」に「ハザード点滅機能」が新たに追加されています。広い駐車場などで自分のクルマの位置が分からなくなった際に、スマートフォンからハザードランプを点滅させ、見つけやすくする機能です。

インテリアにも手が加えられ、ステアリングホイールやシフトブーツにはブラックステッチが採用されました。「Limited EX」グレードではフロアコンソールリッドがブラックに変更され、よりスポーティで引き締まった室内空間を演出しています。

グレードは「Limited EX」と「Black Selection」の2種類が用意されており、消費税込みの価格はそれぞれ405万9000円、424万6000円に設定されています。

さらに、今回の一部改良の発表と同時に、スバルはストロングハイブリッドシステム「S：HEV」を搭載する新しい「レヴォーグ レイバック」の登場を予告しました。ティザーサイトが公開され、その仕様やデザインが初めて披露されており、2026年7月の正式発表が予定されています。

S：HEVモデルの公開に伴い、その魅力を引き立てる3つのアクセサリーパッケージも発表されていますが、最も気軽に楽しめるのが「アクティブスタイルパッケージ」でしょう。

同パッケージは、フロントバンパーパネルとリアバンパーパネルという最小限のアクセサリーで構成されたもので、装着することで力強さを強調。SUVらしいアクティブなイメージを前面に押し出すアイテムとされています。

また、これらのパッケージに加え、同社の「六連星」エンブレムを光らせるLEDエンブレムや、グリル周りの存在感を引き立てるLEDアクセサリーライナーもラインナップ。

「アウトバック」に並ぶ日本市場向けラインアップの最大荷室容量を誇るレヴォーグ レイバックのカーゴルームを更に使いやすくするアイテムやブラック塗装+切削光輝の18インチアルミホイールなども用意されています。