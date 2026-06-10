ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎(45)が、パーソナリティーを務める9日深夜放送の「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。ファンからのダイレクトメール(DM)に困惑していることを明かした。現在、2012年発売の楽曲「夜の踊り子」がリバイバルヒット中。ネット上で拡散されたインドネシアの伝統的なボートレースの動画に「夜の踊り子」が使用されたことで、TikTokを中心