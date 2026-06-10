ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾を6月19日より25日にかけて開催する。参加費は4,900円

「ワンパウンダーチャレンジ」はビーフ4枚を使用したワンパウンダーシリーズの食べ放題イベントで、今回は初開催となる徳島県を加えた過去最多の全国80店舗にて行なわれる。期間中は各日14時30分、16時、17時30分、19時の4回に分けて各回人数限定で開催される予定。

イベントには事前に参加チケットの購入が必要で、第2弾のチケットは6月10日11時より参加チケット購入サイトにて販売を開始する。参加チケットの店頭での販売は予定されていない。参加者には特典として、 限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ」と「限定バーガーキングオリジナルタオル」、「限定ワンパウンダー ステッカー 」、「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。

また、「ワンパウンダーチャレンジ2026ファイナル」として、各回でバーガーを完食した数が多かった3名(計9名)を年末に都内某所にて開催する「ワンパウンダーチャレンジ2026ファイナル」へ招待する。

□「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾のチケットページ

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