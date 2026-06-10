文科省の調査で、「子どもの視力低下」が過去最多を更新。スマートフォンやタブレットなど、デジタルデバイスに触れる時間の増加も背景の一つと考えられているが、それだけではない。ロート製薬の調査では、視力低下で「黒板が見えにくい」小学生が６割超もいる一方、半数以上の親がその事態に気づいていないという。子どもが「見えづらい」を親に隠す切実な心理とは？「メガネをかければいい」では済まない、目の成長に関わる懸