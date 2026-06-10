2026年6月6日、コンビYouTuberのスカイピースが自身のYouTubeチャンネルを更新。『もっちゅりん』を手作りする様子を公開した。 （関連：【画像あり】「凄いよ」「もちもち」スカイピースが手作りした『もっちゅりん』） 『もっちゅりん』は2025年にミスタードーナツから発売され、売り切れ続出となった話題の商品だ。2026年6月3日から、ふたたび販売開始されている。スカイピースは『もっち