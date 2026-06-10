2026年6月6日、コンビYouTuberのスカイピースが自身のYouTubeチャンネルを更新。『もっちゅりん』を手作りする様子を公開した。

（関連：【画像あり】「凄いよ」「もちもち」スカイピースが手作りした『もっちゅりん』）

『もっちゅりん』は2025年にミスタードーナツから発売され、売り切れ続出となった話題の商品だ。2026年6月3日から、ふたたび販売開始されている。スカイピースは『もっちゅりん』を購入しようとしたものの「予約が取れなかった」と明かし、作ってしまおうと思い立ったという。

まずはタピオカ粉を100グラム、もち粉を20グラム、米粉を20グラム、薄力粉を60グラム入れて、サクッと混ぜ合わせる。次にグラニュー糖50グラム、水200グラム、油を24グラムを鍋に入れ、火にかける。米粉を10グラム、ベーキングパウダーを8グラムを合わせ、それとは別に、牛乳40グラムと卵40グラムを合わせる。

粉類が入ったボウルに、火にかけたグラニュー糖類を入れる。すると餅のような状態になり、テオくんは「すげぇ」と驚いた様子を見せた。そこに卵と牛乳を入れ、混ぜ続ける。ベーキングパウダーと米粉を入れて混ぜ、9等分にする。生地の柔らかさに「マジか」「気持ちいい」と2人は驚きつつも、楽しそうに丸めていく。形成して、揚げたら完成だ。味について☆イニ☆（以下、じん）は「凄いよ」「もちもち」と絶賛。テオくんは「うんま」「ぷっくりフワフワ」と食感について紹介した。

今回の動画に視聴者からは「貴重な動画だ～」「美味しそうすぎる」「天才すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）