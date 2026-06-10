赤字の会社に、日本一のトヨタ自動車の6倍を超える値段がつく。そんな出来事が、いま現実に起きようとしています。宇宙開発のスペースXが、調達額12兆円という史上最大の規模で株式市場にデビューし、その評価額は283兆円に達する見通しです。ところが会社の中身を見ると、本業のはずのロケットは売上の2割にすぎず、しかも全体では赤字。それなのに、なぜ世界一の値段がつくのでしょうか。その謎を解くカギは、「計算できる未来」