ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、SNSで話題の「ジャージーバレルレッグパンツ」のセール情報とおすすめコーディネートを紹介しています。【画像】シルエットがきれいで生地も最高！ユニクロ「ジャージーバレルレッグパンツ」「ジャージーバレルレッグパンツ」が期間限定価格公式アカウントは、「SNSで大人気のボトムスが今だけ2990円。トレンドのバレルシルエットですっきり見えが叶います！」とコメント。通常価