建設1433 ベステラ 2027年1月期 1QPoint：プラント解体事業の進捗や通期予想に対する進捗率をチェック。 1436 グリーンエナジー＆カンパニー 2026年4月期 本決算Point：再生可能エネルギー関連事業の通期売上と来期予想に注目。 1844 大盛工業 2026年7月期 3QPoint：インフラ工事の受注動向や第3四半期時点の利益率を確認。 食品2217 モロゾフ 2027年1月期 1QPoint：原材料高の影響と主要店舗の売上動