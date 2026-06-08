「今日、取材入っていたっけ?って驚きましたよ。とりあえず、なかにお入りください。お茶と紅茶、コーヒーがありますよ。何、飲まれますか?」6月3日、日本全土で豪雨を記録した台風6号「チャンミー」。和歌山県の古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、東京都でも大雨警報が発令されるなど、広範囲で警報級の大雨となった。その翌日、本誌記者が向かったのは、関東近郊にある山だ。6月上旬とはいえ肌寒さが残るこの