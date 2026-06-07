英代表入りを確信していたマグワイアは失望…ただ元マンU主将がド正論「自分の責任だ。監督を納得させるだけの働きをしていない」

英代表入りを確信していたマグワイアは失望…ただ元マンU主将がド正論「自分の責任だ。監督を納得させるだけの働きをしていない」