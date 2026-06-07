PNGエアは、ATR42-600型機を初受領した。2024年末に締結された購入契約に基づくもの。3機を発注しており、このうちの初号機。PNGエアは、今後1年間で段階的にATR機のみに移行し、新造機ほか、リース会社から中古機を複数機導入し、16機体制とする見通し。段階的にQ100型機を退役させる。