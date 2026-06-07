【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月6日にPompadollS（ポンパドールズ）がZepp Shinjukuにて日韓6都市を巡るワンマンツアー『SOUND OF ROCK』ファイナル公演を開催し、ツアーを完走。公演内で6月より5カ月連続で新曲をリリースすることを発表した。 ■11月より全国9都市を巡るワンマンツアーも開催決定！ 5カ月連続で新曲の第1弾として、6月9日に新曲「ヒグレチガイ」を配信リリ}