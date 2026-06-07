PompadollS、新曲「ヒグレチガイ」配信リリース決定！Zepp DiverCity公演を含む全国9都市ツアー開催も決定

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6月6日にPompadollS（ポンパドールズ）がZepp Shinjukuにて日韓6都市を巡るワンマンツアー『SOUND OF ROCK』ファイナル公演を開催し、ツアーを完走。公演内で6月より5カ月連続で新曲をリリースすることを発表した。

■11月より全国9都市を巡るワンマンツアーも開催決定！

5カ月連続で新曲の第1弾として、6月9日に新曲「ヒグレチガイ」を配信リリースする。「ヒグレチガイ」は、エッジの効いたサウンドと鋭いメッセージが印象的な、PompadollSらしさを凝縮した楽曲。

また、2026年11月より全国9都市を巡るワンマンツアー『Lost Tales』の開催も決定。東京公演は、グループ史上最大規模となるZepp DiverCityで実施される。同ツアーのFC先行およびオフィシャル先行受付がスタートしている。

■リリース情報

2026.06.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒグレチガイ」

■ツアー情報

PompadollS One Man Tour 「Lost Tales」

11/01（日）香川・高松 TOONICE

11/03（火・祝）広島・ALMIGHTY

11/07（土）宮城・enn 2nd

11/13（金）北海道・SPiCE

11/26（木）愛知・Bottom Line

11/28（土）新潟・CLUB RIVERST

12/04（金）福岡・OP’s

12/06（日）大阪・BIGCAT

[2027年]

01/17（日）東京・ZeppDivercity

■関連リンク

PompadollS OFFICIAL SITE

https://pompadolls.bitfan.id/