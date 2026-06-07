PompadollS、新曲「ヒグレチガイ」配信リリース決定！Zepp DiverCity公演を含む全国9都市ツアー開催も決定
6月6日にPompadollS（ポンパドールズ）がZepp Shinjukuにて日韓6都市を巡るワンマンツアー『SOUND OF ROCK』ファイナル公演を開催し、ツアーを完走。公演内で6月より5カ月連続で新曲をリリースすることを発表した。
■11月より全国9都市を巡るワンマンツアーも開催決定！
5カ月連続で新曲の第1弾として、6月9日に新曲「ヒグレチガイ」を配信リリースする。「ヒグレチガイ」は、エッジの効いたサウンドと鋭いメッセージが印象的な、PompadollSらしさを凝縮した楽曲。
また、2026年11月より全国9都市を巡るワンマンツアー『Lost Tales』の開催も決定。東京公演は、グループ史上最大規模となるZepp DiverCityで実施される。同ツアーのFC先行およびオフィシャル先行受付がスタートしている。
■リリース情報
2026.06.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ヒグレチガイ」
■ツアー情報
PompadollS One Man Tour 「Lost Tales」
11/01（日）香川・高松 TOONICE
11/03（火・祝）広島・ALMIGHTY
11/07（土）宮城・enn 2nd
11/13（金）北海道・SPiCE
11/26（木）愛知・Bottom Line
11/28（土）新潟・CLUB RIVERST
12/04（金）福岡・OP’s
12/06（日）大阪・BIGCAT
[2027年]
01/17（日）東京・ZeppDivercity
■関連リンク
PompadollS OFFICIAL SITE
https://pompadolls.bitfan.id/